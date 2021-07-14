"Самый простой рецепт окрошки". Ребрик поделилась рецептом летнего блюда

"Какое жаркое лето без окрошки? Неважно, любишь ее или нет, но хотя бы один раз за все лето должен попробовать! Знаю, что есть десятки рецептов. У меня, наверное, самый простой", – отметила она.

Для приготовления понадобятся две большие картофелины, два огурца, пучок зеленого лука, два яйца, 300 граммов ветчины, 5–6 штук редиса, укроп, кефир, соль.

"Заранее приготовьте лед: стебелек укропа вымойте и добавьте в формы для льда, залейте водой, поставьте в морозилку. Картофель отварите в мундире, когда остынет – очистите, мелко нарежьте, спрячьте в холодильник. Мелкими кубиками нарежьте огурцы и тоже спрячьте в холодильник. Мелко нарезанный зеленый лук перетрите с солью и оставьте настаиваться, чтобы вышла вся горечь", – написала Ребрик.

Яйца, сваренные вкрутую, нужно мелко нарезать. Как вариант, можно нарезать только белок, а желток – перетереть с горчицей. Также следует мелко нарезать редис. Смешайте все ингредиенты: картофель, редис, лук, огурцы, яйца, соль.

"Все залейте кефиром, разлейте по тарелкам и добавьте к каждой порции кубик льда!" – написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)