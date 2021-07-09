Бульвар Шоубиз
 
09 июля, 2021
 
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"Вкусное натуральное мороженое". Ярославский дал рецепт десерта

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Мороженое можно украсить орехами
Мороженое можно украсить орехами
Фото: yaroslavskyi_vova / Instagram

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на СТБ Владимир Ярославский 8 июля в Instagram рассказал, как приготовить доомашнее итальянское мороженое семифредо.

"Достаточно легкий рецепт, который обязательно нужно приготовить летом. Вкусное натуральное мороженое, которое долго держит текстуру в морозильной камере. Вам точно понравится!" – заверил он.

Для приготовления понадобятся стеклянная форма емкостью 1,5 л, семь желтков, 100 г сахара, 20–25 г коньяка, 300 г сливок 30–35% жирности, 80 г молочного шоколада, 80 г фисташек для украшения, дополнительно можно использовать свежие ягоды внутрь – примерно 200 г.

В стеклянную или металлическую миску добавить сахар, желтки, коньяк. Перемешать венчиком и поставить на водяную баню на средний огонь и интенсивно помешивать. Смесь довести до горячего состояния, чтобы она стала плотной и сахар полностью растворился. Готовую смесь отставить немного остыть, накрыв пищевой пленкой. Отдельно взбить на средних оборотах охлажденные сливки так, чтобы получилась не очень плотная пена. Венчиком или кондитерской лопаткой смешать уже комнатной температуры взбитые желтки с холодными сливками. Добавить ягоды по желанию.

Форму для мороженого застелить одноразовой пленкой. Перелить смесь и отправить в морозилку на 6–8 часов или на ночь.

После заморозки достать из формы, полить растопленным шоколадом и посыпать измельченными фисташками. Орехи лучше поджарить заранее. Их можно добавлять и в середину десерта, как и шоколад.

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан. 

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Теги: СТБ, шоколад, мороженое, сахар, судья, МастерШеф, десерт, рецепт, рецепты, Владимир Ярославский
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