Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2021
 
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Король пирогов, или Шикарный курник. Необыкновенный рецепт вкусного и красивого пирога от Глинской

 
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Курник считается одним из праздничных пирогов, часто его готовят даже на свадьбу
Курник считается одним из праздничных пирогов, часто его готовят даже на свадьбу
Фото: depositphotos.com

Победительница проекта "МастерШеф 2" на СТБ, кулинарный эксперт, кондитер и блогер Елизавета Глинская 8 июля на своем YouTube-канале выложила видеорецепт курника – праздничного пирога куполообразной формы с начинкой из курятины или индюшатины.

"На первый взгляд может показаться, что он очень сложный. Но поверьте мне, это не так. Этот пирог стоит ваших стараний и потраченного на него времени. В моей семье мама и бабушка часто готовили курник", – рассказала Глинская и добавила, что в ее семье этот рецепт много лет передается из поколения в поколение.

Опара:

  • 300 мл молока (1,2 стакана объемом 250 мл)
  • 150 г муки (6 ст. л. с горкой)
  • 20 г сахара (1 ст. л.)
  • 15 г свежих дрожжей (или 5 г сухих)

Приготовьте опару.

1. Смешайте молок, сахар и дрожжи.
2. Добавьте муку через сито, перемешайте до однородности.
3. Накройте и уберите в теплое место без сквозняков, чтобы опара подошла.

Тесто:
опара

  • 500 г муки (3 стакана +1 ст. л.)
  • 100 г сливочного масла (1/2 пачки, 82%)
  • 100 г яйца (2 шт.)
  • 40 г сахара (2 ст. л.)
  • 5 г соли (0,5 ч. л.)

Приготовьте тесто.

1. Смешайте опару, яйца, сахар, сливочное масло, муку и соль. Перемешайте до однородности.
2. Накройте и оставьте в теплом месте без сквозняков на 1,5-2 часа.

Начинка с курицей и грибами:

  • одна курица (около 1 кг)
  • 300 г грибов
  • одна луковица
  • 10 г сливочного масла (1/2 ст. л.)
  • 10 г растительного масла (2 ч. л.)
  • соль и черный перец - по вкусу

Начинка с яйцом, рисом и зеленью

  • 150 г отварного риса
  • 3 яйца
  • 100 г зеленого лука (1 пучок)
  • укроп
  • соль

Приготовьте начинку с курицей и грибами.

1. Отварите курицу в подсоленной воде до готовности, отделите мясо от костей. и нарежьте небольшими кусочками.
2. Грибы и лук нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на смеси растительного и сливочного масел. Заправьте солью и перцем.
3. Соедините курицу и обжаренные грибы с луком, перемешайте.

Приготовьте начинку с рисом и яйцом.

1. Нарежьте яйца небольшим кубиком.
2. Нарежьте мелко зеленый лук и укроп.
3. Соедините все ингредиенты.

Тесто для блинов:

  • 190 мл молока (0,8 стакана)
  • 50 г яйца (1 шт.)
  • 100 г муки (4 ст. л. с горкой)
  • 1/2 ч. л. сахара соль
  • 30 мл растительного масла (1,5 ст. л.)

Приготовьте блины.

1. Смешайте молоко, яйцо, растительное масло, соль, сахар и муку. Перемешайте до однородности.
2. Пожарьте блины.

Сформируйте курник.

1. Обомните тесто, отделите 1/3 часть и раскатайте в круг диаметром 26 см.
2. Выложите 1/4 часть куриной начинки, разровняйте, накройте блинчиком.
3. Выложите 1/3 часть рисовой начинки, разровняйте, накройте блинчиком.
4. Чередуйте слои с начинками, перекладывая блинчиками. Верхний слой куриной начинки не накрывайте блином.
5. Раскатайте оставшиеся 2/3 теста в тонкий круг и накройте пирог. Защипните хорошо края.
6. Сделайте в центре пирога сверху дырочку.

Глазировка:

  • 1 желток
  • 10 мл молока (2 ч. л.)
  • Смешайте желток и молоко.

Украсьте курник.

1. Покройте пирог тонким слоем глазировки.
2. Сделайте из оставшегося теста декор и украсьте сверху пирог.
3. Покройте снова глазировкой.
4. Отправьте в разогретую до 180С духовку, с конвекцией, на 40-45 минут.
5. Накройте пирог сухим полотенцем, пока он теплый.

ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Теги: кулинария, рецепт, пирог, Елизавета Глинская, рецепты
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