  Король пирогов, или Шикарный курник. Необыкновенный рецепт вкусного и красивого пирога от Глинской

Курник считается одним из праздничных пирогов, часто его готовят даже на свадьбу Фото: depositphotos.com

"На первый взгляд может показаться, что он очень сложный. Но поверьте мне, это не так. Этот пирог стоит ваших стараний и потраченного на него времени. В моей семье мама и бабушка часто готовили курник", – рассказала Глинская и добавила, что в ее семье этот рецепт много лет передается из поколения в поколение.

Опара:

300 мл молока (1,2 стакана объемом 250 мл)

150 г муки (6 ст. л. с горкой)

20 г сахара (1 ст. л.)

15 г свежих дрожжей (или 5 г сухих)

Приготовьте опару.

1. Смешайте молок, сахар и дрожжи.

2. Добавьте муку через сито, перемешайте до однородности.

3. Накройте и уберите в теплое место без сквозняков, чтобы опара подошла.

Тесто:

опара

500 г муки (3 стакана +1 ст. л.)

100 г сливочного масла (1/2 пачки, 82%)

100 г яйца (2 шт.)

40 г сахара (2 ст. л.)

5 г соли (0,5 ч. л.)

Приготовьте тесто.

1. Смешайте опару, яйца, сахар, сливочное масло, муку и соль. Перемешайте до однородности.

2. Накройте и оставьте в теплом месте без сквозняков на 1,5-2 часа.

Начинка с курицей и грибами:

одна курица (около 1 кг)

300 г грибов

одна луковица

10 г сливочного масла (1/2 ст. л.)

10 г растительного масла (2 ч. л.)

соль и черный перец - по вкусу

Начинка с яйцом, рисом и зеленью

150 г отварного риса

3 яйца

100 г зеленого лука (1 пучок)

укроп

соль

Приготовьте начинку с курицей и грибами.

1. Отварите курицу в подсоленной воде до готовности, отделите мясо от костей. и нарежьте небольшими кусочками.

2. Грибы и лук нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на смеси растительного и сливочного масел. Заправьте солью и перцем.

3. Соедините курицу и обжаренные грибы с луком, перемешайте.

Приготовьте начинку с рисом и яйцом.

1. Нарежьте яйца небольшим кубиком.

2. Нарежьте мелко зеленый лук и укроп.

3. Соедините все ингредиенты.

Тесто для блинов:

190 мл молока (0,8 стакана)

50 г яйца (1 шт.)

100 г муки (4 ст. л. с горкой)

1/2 ч. л. сахара соль

30 мл растительного масла (1,5 ст. л.)

Приготовьте блины.

1. Смешайте молоко, яйцо, растительное масло, соль, сахар и муку. Перемешайте до однородности.

2. Пожарьте блины.

Сформируйте курник.

1. Обомните тесто, отделите 1/3 часть и раскатайте в круг диаметром 26 см.

2. Выложите 1/4 часть куриной начинки, разровняйте, накройте блинчиком.

3. Выложите 1/3 часть рисовой начинки, разровняйте, накройте блинчиком.

4. Чередуйте слои с начинками, перекладывая блинчиками. Верхний слой куриной начинки не накрывайте блином.

5. Раскатайте оставшиеся 2/3 теста в тонкий круг и накройте пирог. Защипните хорошо края.

6. Сделайте в центре пирога сверху дырочку.

Глазировка:

1 желток

10 мл молока (2 ч. л.)

Смешайте желток и молоко.

Украсьте курник.

1. Покройте пирог тонким слоем глазировки.

2. Сделайте из оставшегося теста декор и украсьте сверху пирог.

3. Покройте снова глазировкой.

4. Отправьте в разогретую до 180С духовку, с конвекцией, на 40-45 минут.

5. Накройте пирог сухим полотенцем, пока он теплый.

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