  Король пирогов, или Шикарный курник. Необыкновенный рецепт вкусного и красивого пирога от Глинской

"На первый взгляд может показаться, что он очень сложный. Но поверьте мне, это не так. Этот пирог стоит ваших стараний и потраченного на него времени. В моей семье мама и бабушка часто готовили курник", – рассказала Глинская и добавила, что в ее семье этот рецепт много лет передается из поколения в поколение.
Опара:
Приготовьте опару.
1. Смешайте молок, сахар и дрожжи.
2. Добавьте муку через сито, перемешайте до однородности.
3. Накройте и уберите в теплое место без сквозняков, чтобы опара подошла.
Тесто:
опара
Приготовьте тесто.
1. Смешайте опару, яйца, сахар, сливочное масло, муку и соль. Перемешайте до однородности.
2. Накройте и оставьте в теплом месте без сквозняков на 1,5-2 часа.
Начинка с курицей и грибами:
Начинка с яйцом, рисом и зеленью
Приготовьте начинку с курицей и грибами.
1. Отварите курицу в подсоленной воде до готовности, отделите мясо от костей. и нарежьте небольшими кусочками.
2. Грибы и лук нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на смеси растительного и сливочного масел. Заправьте солью и перцем.
3. Соедините курицу и обжаренные грибы с луком, перемешайте.
Приготовьте начинку с рисом и яйцом.
1. Нарежьте яйца небольшим кубиком.
2. Нарежьте мелко зеленый лук и укроп.
3. Соедините все ингредиенты.
Тесто для блинов:
Приготовьте блины.
1. Смешайте молоко, яйцо, растительное масло, соль, сахар и муку. Перемешайте до однородности.
2. Пожарьте блины.
Сформируйте курник.
1. Обомните тесто, отделите 1/3 часть и раскатайте в круг диаметром 26 см.
2. Выложите 1/4 часть куриной начинки, разровняйте, накройте блинчиком.
3. Выложите 1/3 часть рисовой начинки, разровняйте, накройте блинчиком.
4. Чередуйте слои с начинками, перекладывая блинчиками. Верхний слой куриной начинки не накрывайте блином.
5. Раскатайте оставшиеся 2/3 теста в тонкий круг и накройте пирог. Защипните хорошо края.
6. Сделайте в центре пирога сверху дырочку.
Глазировка:
Украсьте курник.
1. Покройте пирог тонким слоем глазировки.
2. Сделайте из оставшегося теста декор и украсьте сверху пирог.
3. Покройте снова глазировкой.
4. Отправьте в разогретую до 180С духовку, с конвекцией, на 40-45 минут.
5. Накройте пирог сухим полотенцем, пока он теплый.