"Это секс. Я сам не ожидал". Клопотенко поделился рецептами куриных котлет с курагой и гречки с карри

Клопотенко: Чтобы минимально изменить свою жизнь, сначала достаточно сделать несколько небольших шагов Фото: klopotenko / Instagram

"Котлеты с гречкой. Новый уровень. Чтобы минимально изменить свою жизнь, сначала достаточно сделать несколько небольших шагов. Без громких революций. Например, в куриные котлеты фигануть курагу, а к гречке – карри. Все. И это уже тупо по-другому. Вы приложили немного усилий и запустили огромный механизм изменений. Далее оно все само пойдет", – заверил эксперт.

Для приготовления куриных котлет необходимо смешать фарш из куриного филе (400 г) с курагой (100 г). Можно вместе все пропустить через мясорубку, можно взять готовый фарш и добавить курагу. Добавить соль по вкусу, манку (50 г) и сформировать котлеты.

На гарнир нужно приготовить гречку. Клопотенко предложил в варящуюся кашу просто добавить приправу карри.

"А куриные котлеты с курагой – это вообще секс. Я сам не ожидал", – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)