"Когда ничего с ними не делать, вам откроется новый мир". Клопотенко рассказал, с чем можно подавать сырые кабачки

Клопотенко: Кабачки с ванильным сахаром – это "эмейзинг". Не спрашивайте ничего. Просто возьмите сейчас и соедините эти два продукта Фото: depositphotos.com

"Кабачки с ванильным сахаром – это "эмейзинг". Не спрашивайте ничего. Просто возьмите сейчас и соедините эти два продукта. Они все равно есть у вас дома. Когда ничего с ними не делать и принять их такими, какие они есть, вам откроется целый новый мир. И ванильный сахар не забудьте", – подписал он видео.

Эксперт советует произвольно нарезать кабачки, выложить их на тарелку, сверху натереть кожуру лимона, посыпать все ванильным сахаром и полить растительным маслом.

"Наслаждайтесь", – резюмировал эксперт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)