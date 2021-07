"Когда ничего с ними не делать, вам откроется новый мир". Клопотенко рассказал, с чем можно подавать сырые кабачки

"Кабачки с ванильным сахаром – это "эмейзинг". Не спрашивайте ничего. Просто возьмите сейчас и соедините эти два продукта. Они все равно есть у вас дома. Когда ничего с ними не делать и принять их такими, какие они есть, вам откроется целый новый мир. И ванильный сахар не забудьте", – подписал он видео.

Эксперт советует произвольно нарезать кабачки, выложить их на тарелку, сверху натереть кожуру лимона, посыпать все ванильным сахаром и полить растительным маслом.

"Наслаждайтесь", – резюмировал эксперт.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.