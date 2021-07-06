Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2021
 
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Миндально-клубничное молоко. Вкусный и полезный коктейль в жару. Рецепт от Глинской

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Глинская: В такую жару от такого десерта отказаться сложно
Глинская: В такую жару от такого десерта отказаться сложно
Фото: depositphotos.com

Победительница проекта "МастерШеф 2" на СТБ, кулинарный эксперт, кондитер и блогер Елизавета Глинская 6 июля на своем YouTube-канале выложила видеорецепт миндально-клубничного молока, идеально подходящего в летний зной.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 мл (два стакана) – миндального молока;
  • 400 г (2,5 стакана) – клубники;
  • кокосовый сахар по вкусу (можно заменить тростниковым, свекольным сахаром или медом).

Как готовить:

  1. Половину клубники пробейте до состояния пюре, вторую половину нарежьте мелким кубиком.
  2. Смешайте клубничное пюре с миндальным молоком.
  3. Добавьте сахар, перемешайте.
  4. Добавьте кубики ягод, перемешайте.
  5. Поставьте на час в холодильник.
ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: жара, кулинария, десерт, лето, рецепт, Елизавета Глинская, рецепты
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