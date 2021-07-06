  Миндально-клубничное молоко. Вкусный и полезный коктейль в жару. Рецепт от Глинской

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 мл (два стакана) – миндального молока;
- 400 г (2,5 стакана) – клубники;
- кокосовый сахар по вкусу (можно заменить тростниковым, свекольным сахаром или медом).
Как готовить:
- Половину клубники пробейте до состояния пюре, вторую половину нарежьте мелким кубиком.
- Смешайте клубничное пюре с миндальным молоком.
- Добавьте сахар, перемешайте.
- Добавьте кубики ягод, перемешайте.
- Поставьте на час в холодильник.
ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.