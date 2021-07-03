"Они едят не мало". Судья "МастерШеф" раскрыла секрет стройности француженок

"Они едят не мало, просто придерживаются режима: завтрак, обед с 12.00 до 15.00 и ужин с 18.00 до 20.00. При этом все порции достаточно большие. Завтрак у французов углеводный, они совершенно не ущемляют себя в желании отрезать приличный кусок багета, намазать его сливочным маслом или конфитюром. Омлеты едят достаточно редко", – говорит Мартыновская.
Она отмечает, что на обед у французов обычно много белка – мясо или рыба с гарниром.
"Не отказывают себе в пасте. Обязательно запивают еду бокалом красного ягодного сухого вина – оно помогает усвоению пищи. Но не больше бокала. И никаких перекусов в течение дня в виде шоколадки или кофе", – добавила она.
Мартыновская отметила, что, как и французы, позволяет себе за ужином бокал вина, никогда не перекусывает и вместо десерта предпочитает хороший сыр.
"Из-за достаточного перерыва между приемами пищи появляется аппетит, поэтому от еды получаю настоящее удовольствие. Иногда позволяю себе круассаны. Кстати, французы не едят их каждый день, для них это такой торжественный момент. Они позволяют себе выпечку, в основном по выходным", – подчеркнула она.
Ольга Мартыновская родом из Николаева, где закончила аграрный университет. Во время учебы она несколько раз ездила учиться во Францию по программе обмена, а затем, выучив язык, поступила во французский университет. Живя во Франции, она стала активно интересоваться кулинарией.
В 2013 году Мартыновская стала участницей, а позже и победительницей шоу "МастерШеф" на телеканале СТБ. Спустя два года стала фуд-продюсером пятого сезона "МастерШеф", а годом позже ей предложили стать судьей "МастерШеф. Дети". В 2020-м она стала членом жюри второго сезона "МастерШеф. Профессионалы".