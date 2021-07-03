"Они едят не мало". Судья "МастерШеф" раскрыла секрет стройности француженок

Мартыновская рассказала, что на обед у французов обычно много белка – мясо или рыба с гарниром Фото: olga_martynovska / Instagram

"Они едят не мало, просто придерживаются режима: завтрак, обед с 12.00 до 15.00 и ужин с 18.00 до 20.00. При этом все порции достаточно большие. Завтрак у французов углеводный, они совершенно не ущемляют себя в желании отрезать приличный кусок багета, намазать его сливочным маслом или конфитюром. Омлеты едят достаточно редко", – говорит Мартыновская.

Она отмечает, что на обед у французов обычно много белка – мясо или рыба с гарниром.

"Не отказывают себе в пасте. Обязательно запивают еду бокалом красного ягодного сухого вина – оно помогает усвоению пищи. Но не больше бокала. И никаких перекусов в течение дня в виде шоколадки или кофе", – добавила она.

Мартыновская отметила, что, как и французы, позволяет себе за ужином бокал вина, никогда не перекусывает и вместо десерта предпочитает хороший сыр.

"Из-за достаточного перерыва между приемами пищи появляется аппетит, поэтому от еды получаю настоящее удовольствие. Иногда позволяю себе круассаны. Кстати, французы не едят их каждый день, для них это такой торжественный момент. Они позволяют себе выпечку, в основном по выходным", – подчеркнула она.