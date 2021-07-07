"Это так вкусно!". Эксперт предложил приготовить оладьи из молодой кукурузы

"Посмотрим на знакомую нам кукурузу по-новому? Недавно, пробуя невероятно молодую и сочную кукурузу, решил сделать из нее особые оладьи. Почему я раньше на завтрак такого не ел? Это же так вкусно!" – написал он.

Для приготовления блюда понадобятся три кочана молодой кукурузы (срезанной – 420 г); два маленьких яйца; 70 г муки; соль по вкусу.

Очистить кочаны, разрезать их пополам поперек, срезать зерна. Измельчить их блендером. Добавить яйца, муку, соль, перемешать.

Жарить на сковороде на среднем огне с обеих сторон до румяности. Еще раз прогреть с каждой стороны на сковороде.

Подавать блюдо рекомендуется с острым соусом гуакамоле. Оладьи хорошо сочетаются с яйцом пашот или лососем, а также зеленым острым перцем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)