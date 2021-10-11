Четыре месяца, как не муж и жена. Какая на самом деле причина указана в решении суда о разводе Dzidzio и Slavia

По словам певицы, у нее самой сейчас нет времени, чтобы "завершить все этапы". Артистка не уточнила, о каких именно этапах идет речь, но на сайте Яворовского районного суда Львовской области указано, что их брак был расторгнут еще 14 июня.

Скриншот: court.gov.ua

В решение суда, обнародованном 18 июня, имена и фамилии фигурантов зашифрованы, но номер дела №944/1576/21 совпадает с номером дела, которое указано в анонсе судебного заседания, где указаны Михаил и Ярослава Хома.

В реестре судебных решений отмечается, что инициатором развода стал Михаил Хома – он обратился в суд с иском еще 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе "недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу". Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают. а примирение между ними невозможно.

Во время оглашения решения интересы Михаила Хомы в суде представлял его адвокат, а Ярослава Хома, отмечается в протоколе, повторно не явилась на заседания суда, которое проходило в упрощенном режиме.

"Учитывая, что стороны супружеских отношений не поддерживают, истец полностью потерял чувство любви к ответчику, а примирение между ними невозможно, суд пришел к выводу, что брак носит формальный характер, дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака противоречит интересам сторон, поэтому его следует расторгнуть", – говорится в решении суда.

Суд также принял решение взыскать с Ярославы Хомы в пользу Михаила Хомы судебную пошлину в размере 908 грн "пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований".

В протоколе отмечается, что после развода Ярослава Хома оставила фамилию бывшего мужа.