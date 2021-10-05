"Это ей вылезло боком". Slavia ответила на обвинения Цибульской в организации травли в сетях

Slavia в качестве примера упомянула артистку, которая ранее обвинила ее в организации хейта со стороны своих поклонников.

При этом Slavia не стала называть имя этой певицы, но описанная ею ситуация произошла в мае 2021 года, когда певица и кума Dzidzio Ольга Цибульская, комментируя его развод, заявила, что начала получать от Slavia угрозы в соцсетях и в смс-сообщениях.

"Мне кажется, что бы я сейчас ни сказала, все равно скажут, что я влезла в семью и родила Dzidzio сына. Нет, ничего у нас с Dzidzio не было, сын не от него. Он не отец Нестора. Я об этом говорила тысячу раз", – заявила тогда певица.

Цибульская призналась, что получает в сети угрозы, предположив, что Slavia таким образом ей мстит.

"Там была месть кланами, родственники родственников, подруги подруг, новые страницы с нулем подписчиков. Когда это все рухнуло мне на голову, я специально в интервью говорила: "Мы с кумом", но это никак не останавливало угрозы", – сказала в мае Цибульская.

По мнению Slavia, артистка тогда сама спровоцировала эти комментарии своим поведением, а ответственность якобы переложила на нее. Slavia отметила, что Цибульской хотелось, чтобы все думали, будто они с ее мужем любовники, но "это ей вылезло боком", так как в ответ она получила хейт.