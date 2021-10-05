Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2021
 
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"Это ей вылезло боком". Slavia ответила на обвинения Цибульской в организации травли в сетях

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Slavia считает, что Цибульская сама спровоцировала хейт в свой адрес
Slavia считает, что Цибульская сама спровоцировала хейт в свой адрес
Фото: slavia_official / Instagram

Украинская певица Slavia (Ярослава Хома) 5 октября в интервью "КП в Украине" заявила, что есть коллеги, которые пиарятся на ее отношениях с мужем, украинским артистом Dzidzio (Михаилом Хомой), с которым она находится в состоянии развода.

Slavia в качестве примера упомянула артистку, которая ранее обвинила ее в организации хейта со стороны своих поклонников.

При этом Slavia не стала называть имя этой певицы, но описанная ею ситуация произошла в мае 2021 года, когда певица и кума Dzidzio Ольга Цибульская, комментируя его развод, заявила, что начала получать от Slavia угрозы в соцсетях и в смс-сообщениях.

"Мне кажется, что бы я сейчас ни сказала, все равно скажут, что я влезла в семью и родила Dzidzio сына. Нет, ничего у нас с Dzidzio не было, сын не от него. Он не отец Нестора. Я об этом говорила тысячу раз", – заявила тогда певица.

Цибульская призналась, что получает в сети угрозы, предположив, что Slavia таким образом ей мстит. 

"Там была месть кланами, родственники родственников, подруги подруг, новые страницы с нулем подписчиков. Когда это все рухнуло мне на голову, я специально в интервью говорила: "Мы с кумом", но это никак не останавливало угрозы", – сказала в мае Цибульская.

По мнению Slavia, артистка тогда сама спровоцировала эти комментарии своим поведением, а ответственность якобы переложила на нее. Slavia отметила, что Цибульской хотелось, чтобы все думали, будто они с ее мужем любовники, но "это ей вылезло боком", так как в ответ она получила хейт.

Контекст:

Dzidzio и Slavia поженились в 2013 году после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. "Мы договорились развестись", – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно. 

Детей у пары нет. По состоянию на октябрь 2021 года супруги не оформили развод из-за занятости.

Теги: скандал, Dzidzio, развод, Ольга Цибульская, Slavia
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