  "Я нормальный человек, я не закодирована". Экс-жена Dzidzio певица Slavia рассказала о своем отношении к алкоголю

По словам артистки, он должен быть аккуратным, ухоженным, приятно пахнуть. При этом внешность мужчины, подчеркнула певица, не имеет для нее значения.

В репортаже отмечается, что Slavia просит абсолютных трезвенников ее не беспокоить.

"Я ужинаю где-то с друзьями – у меня стоит бокальчик. Я нормальный человек, я не закодирована. Мне, наоборот, страшно, когда люди вообще не употребляют алкоголь. Мне кажется, что это у них какие-то проблемы есть", – заявила певица.

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Видео: Новини.LIVE / YouTube