"Икона украинского шоу-бизнеса", "Богиня". Оля Полякова засветила грудь в платье без бретелек

На фото Полякова запечатлена в черном платье без бретелек с глубоким декольте и высоким разрезом.

"Танцы оттанцевали и отпели", – написала она, предложив поклонникам выбрать самое лучше фото.

"Икона украинского шоу-бизнеса", – прокомментировали образ певицы поклонники.

"Богиня", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. В сентябре супруги отметили 16-летие со дня регистрации брака. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).