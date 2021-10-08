  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу 69

На уточняющий вопрос Ефросининой, о какой именно позе идет речь, Полякова заявила, что ведущей нужен секспросвет.
"Вот у нас шесть и шесть, а теперь переворачивается – это называется "пися в ротик" и тому, и другому", – объяснила Ефросининой Полякова.
"Да, эту позу я знаю. И что? Вадик тебе ее предлагал?" – уточнила Ефросинина.
"Предлагал, и я согласилась", – резюмировала певица.
Обсуждение Поляковой и Ефросининой позы "69" можно послушать начиная с 44-й минуты.
В сентябре 2021 года Полякова и Буряковский отметили 16-летие совместной жизни. Буряковский старше 37-летней жены на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).
Ранее певица призналась, что рассказала мужу о сквирте и они начали его практиковать.