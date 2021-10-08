  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу 69

На уточняющий вопрос Ефросининой, о какой именно позе идет речь, Полякова заявила, что ведущей нужен секспросвет.

"Вот у нас шесть и шесть, а теперь переворачивается – это называется "пися в ротик" и тому, и другому", – объяснила Ефросининой Полякова.

"Да, эту позу я знаю. И что? Вадик тебе ее предлагал?" – уточнила Ефросинина.

"Предлагал, и я согласилась", – резюмировала певица.

Обсуждение Поляковой и Ефросининой позы "69" можно послушать начиная с 44-й минуты.

ВИДЕО

Видео: Маша Ефросинина / YouTube