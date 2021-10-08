Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2021
 
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"Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу 69

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Полякова: Предлагал, и я согласилась
Полякова: Предлагал, и я согласилась
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова ответила согласием на предложение своего мужа, украинского бизнесмена Вадима Буряковского попробовать в сексе позу под названием "69". Об этом она рассказала в эфире третьего выпуска шоу "Взрослые девушки", которое 8 октября вышло на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой,

На уточняющий вопрос Ефросининой, о какой именно позе идет речь, Полякова заявила, что ведущей нужен секспросвет. 

"Вот у нас шесть и шесть, а теперь переворачивается – это называется "пися в ротик" и тому, и другому", – объяснила Ефросининой Полякова.

"Да, эту позу я знаю. И что? Вадик тебе ее предлагал?" – уточнила Ефросинина.

"Предлагал, и я согласилась", – резюмировала певица.

Обсуждение Поляковой и Ефросининой позы "69" можно послушать начиная с 44-й минуты.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

В сентябре 2021 года Полякова и Буряковский отметили 16-летие совместной жизни. Буряковский старше 37-летней жены на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Ранее певица призналась, что рассказала мужу о сквирте и они начали его практиковать.

Теги: секс, семья, Оля Полякова, певица, Маша Ефросинина
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