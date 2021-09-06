  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем

"Практически все женины расцветают годам к 35 сексуально. Я тоже по себе это знаю. Я в 23, 33 и позже – это разные женщины, это разные оргазмы. Ну ты же изучаешь свое тело. Рядом с тобой партнер, который изучает твое тело", – заявила певица.

Она призналась Ефросининой, что совсем недавно узнала о сквирте (женском виде оргазма, который сопровождается выбросом жидкости из уретры, – "ГОРДОН").

"Хочешь интимную историю? О теме сквирта я узнала из YouTube. Недавно. Пришла мужу и говорю – ты должен делать так и так, давай с тобой ролик посмотрим?" – сообщила певица.

"Ты вот так ему сказала?" – уточнила Ефросинина.

"Ну не так. Я просто объяснила, что вот такое бывает и я хотела бы попробовать. Он об этом никогда не знал – чуваку 150 лет, я дожила до 180 – тоже ничего", – поделилась Полякова.

По словам певицы, ее супруг отреагировал на предложение нормально, поинтересовавшись, что нужно делать.

"Я на YouTube посмотрела, все прочитала, пошла мужу рассказала, он научился и сделал. Все, теперь мы практикуем", – резюмировала она.

Рассказ Поляковой о сквирте можно послушать начиная с 31-й минуты видео.

ВИДЕО

Видео: Маша Ефросинина / YouTube