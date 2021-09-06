  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем

"Практически все женины расцветают годам к 35 сексуально. Я тоже по себе это знаю. Я в 23, 33 и позже – это разные женщины, это разные оргазмы. Ну ты же изучаешь свое тело. Рядом с тобой партнер, который изучает твое тело", – заявила певица.
Она призналась Ефросининой, что совсем недавно узнала о сквирте (женском виде оргазма, который сопровождается выбросом жидкости из уретры, – "ГОРДОН").
"Хочешь интимную историю? О теме сквирта я узнала из YouTube. Недавно. Пришла мужу и говорю – ты должен делать так и так, давай с тобой ролик посмотрим?" – сообщила певица.
"Ты вот так ему сказала?" – уточнила Ефросинина.
"Ну не так. Я просто объяснила, что вот такое бывает и я хотела бы попробовать. Он об этом никогда не знал – чуваку 150 лет, я дожила до 180 – тоже ничего", – поделилась Полякова.
По словам певицы, ее супруг отреагировал на предложение нормально, поинтересовавшись, что нужно делать.
"Я на YouTube посмотрела, все прочитала, пошла мужу рассказала, он научился и сделал. Все, теперь мы практикуем", – резюмировала она.
Рассказ Поляковой о сквирте можно послушать начиная с 31-й минуты видео.
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. 11 сентября супруги будут отмечать 16-летие со дня регистрации брака. Буряковский старше 37-летней жены на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).