  "Поднять этот комбайн ради одного колоска немножко лень". Полякова рассказала о супружеском сексе на 17-м году семейной жизни

"Боюсь, что, если я скажу четыре, муж спросит, с кем еще два раза?" – заявила певица.
"У вас два раза в неделю? Не трынди! На 17-м году семейной жизни?" – удивилась Ефросинина.
"Конечно, нет! Хотелось бы два раза в неделю. Ты знаешь, не так! Хотелось бы хотеть два раза в неделю. Проблема длинного брака не в том, что он меня не хочет, а вообще поднять этот комбайн ради одного колоска – в длинном браке есть вот эта немножко лень, понимаешь?" – заявила Полякова.
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне".
В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Полякова с Буряковским воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).