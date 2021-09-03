  "Поднять этот комбайн ради одного колоска немножко лень". Полякова рассказала о супружеском сексе на 17-м году семейной жизни

Полякова: Хотелось бы хотеть два раза в неделю Фото: polyakovamusic / Instagram

"Боюсь, что, если я скажу четыре, муж спросит, с кем еще два раза?" – заявила певица.

"У вас два раза в неделю? Не трынди! На 17-м году семейной жизни?" – удивилась Ефросинина.

"Конечно, нет! Хотелось бы два раза в неделю. Ты знаешь, не так! Хотелось бы хотеть два раза в неделю. Проблема длинного брака не в том, что он меня не хочет, а вообще поднять этот комбайн ради одного колоска – в длинном браке есть вот эта немножко лень, понимаешь?" – заявила Полякова.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube