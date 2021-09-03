Бульвар Шоубиз
 
03 сентября, 2021
 
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Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!

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Полякова стала первой героиней нового шоу Ефросининой "Взрослые девочки"
Полякова стала первой героиней нового шоу Ефросининой "Взрослые девочки"
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская певица Оля Полякова 3 сентября в эфире нового YouTube-проекта ведущей Маши Ефросининой "Взрослые девочки" рассказала, какие интимные комплименты говорит своему мужу.

"Есть бабы, которые каким-то фантастическим образом умеют сделать так, что мужик перед ней всю жизнь на задних лапках. При этом она необязательно должна хлопать глазками и говорить: "Милый. у тебя лучшая пися на земле". Нет! Они бывают такие суки!" – заявила Полякова.

"А надо говорить, что лучшая пися у него?" – уточнила Ефросинина.

"Конечно! Ты что? И самая сладкая!" – подтвердила Полякова.

"Прям так и говорить?" – переспросила ведущая.

"А ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю! Ну а какая же она? Кислая, что ли? Давай поговорим об этом?" – заявила певица.

После этого они сменили тему.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским. Полякова с Буряковским воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Ефросинина в качестве ведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительностью.

Шоу "Взрослые девочки" – новый проект ведущей, премьера которого состоялась 3 сентября. 

Ефросинина замужем за украинским бизнесменом Тимуром Хромаевыв. Они поженились в 2003 году, а в 2004-м у них родилась дочь Нана. Сейчас она учится в канадском колледже. В 2013 году Ефросинина и Хромаев приняли решение расстаться. На момент расставания супруги считали отношения исчерпанными. Спустя год пара возобновила отношения, начав жить вместе. В 2014 году у пары родился сын Александр. Осенью этого года он пошел в первый класс.

Теги: секс, семья, Оля Полякова, певица, Маша Ефросинина
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