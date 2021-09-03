  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!

"Есть бабы, которые каким-то фантастическим образом умеют сделать так, что мужик перед ней всю жизнь на задних лапках. При этом она необязательно должна хлопать глазками и говорить: "Милый. у тебя лучшая пися на земле". Нет! Они бывают такие суки!" – заявила Полякова.

"А надо говорить, что лучшая пися у него?" – уточнила Ефросинина.

"Конечно! Ты что? И самая сладкая!" – подтвердила Полякова.

"Прям так и говорить?" – переспросила ведущая.

"А ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю! Ну а какая же она? Кислая, что ли? Давай поговорим об этом?" – заявила певица.

После этого они сменили тему.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube