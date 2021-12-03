"Wow", "Ирочка в ожидании прекрасного". Билык широко развела перед камерой голые ноги

Артистка позирует в кадре, сидя с широко расставленными перед объективом голыми ногами и придерживая рукой полы развевающегося наряда.

"Завтра..." – написала она.

"Нежно", – оценили образ певицы поклонники.

"Wow", – восхитились подписчики.

"Ирочка, ура! В ожидании прекрасного", – написали фолловеры.

"Новая песня?" – поинтересовались пользователи сети.

Контекст:

Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.