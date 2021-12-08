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08 декабря, 2021
 
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"Папина копия". Бывший муж Ирины Билык Аслан Ахмадов показал новорожденного сына. Видео

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Ахмадов: С днем рождения, сынок!
Ахмадов: С днем рождения, сынок! 
Фото: Aslan Ahmadov / Facebook

Бывший муж украинской певицы Ирины Билык, проживающий в Москве азербайджанский режиссер Аслан Ахмадов 8 декабря обнародовал в Instagram видеоколлаж, составленный из архивных фото их сына Табриза. Режиссер посвятил публикацию его дню рождения – Табризу исполнилось шесть лет.

Видео начинается с кадров, которые были сделаны в первые дни жизни Табриза – на фото он изображен с закрытыми глазами в шапочке, распашонке и "царапках". 

Эти кадры сменяются другими, на которых сын Ахмадова выглядит уже более подросшим. В ролике также показаны фото Табриза с матерью, певицей Ириной Билык.

"С днем рождения, сынок! Пусть твоя жизнь будет счастливой и беззаботной", – подписал фото Ахмадов.

"Как же сынок на вас, Аслан, похож! Папина копия! С днем рождения сына вас, прекрасные, талантливые, красивые родители", – написали пользователи сети в комментариях под роликом.

Контекст:

Табриз родился в декабре 2015 года. Ребенка Билык и Ахмадову родила суррогатная мать. 30 июля 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись. Бывший муж певицы живет и работает в РФ.

У Билык есть старший сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук.

Теги: дети, Ирина Билык, беременность, семья, Аслан Ахмадов
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