"Папина копия". Бывший муж Ирины Билык Аслан Ахмадов показал новорожденного сына. Видео

Видео начинается с кадров, которые были сделаны в первые дни жизни Табриза – на фото он изображен с закрытыми глазами в шапочке, распашонке и "царапках".

Эти кадры сменяются другими, на которых сын Ахмадова выглядит уже более подросшим. В ролике также показаны фото Табриза с матерью, певицей Ириной Билык.

"С днем рождения, сынок! Пусть твоя жизнь будет счастливой и беззаботной", – подписал фото Ахмадов.

"Как же сынок на вас, Аслан, похож! Папина копия! С днем рождения сына вас, прекрасные, талантливые, красивые родители", – написали пользователи сети в комментариях под роликом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aslan Ahmadov | Digital artist (@aslanahmadov)