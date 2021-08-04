"Обнулился". Ахмадов после развода с Билык побрился налысо. Фото

"Обнулился", – подписал он фото.

Ахмажов также обнародовал фото, на котором запечатлен с новой прической за рулем автомобиля.

Скриншот: aslanahmadov / Instagram



До того, как сбрить волосы, Ахмадов выглядел вот так, а 19 лет назад был блондином.

Контекст:

Ахмадов – единственный официальный муж Билык. Супруги жили в гостевом браке – Ахмадов живет и работает в России. 9 декабря 2015 года Билык и Ахмадов стали родителями. Их совместного сына Табриза родила суррогатная мать.

В апреле 2021 года певица сообщила, что подала на развод с Ахмадовым. В июне Билык уточнила, что развод состоится летом во время приезда Ахмадова в Украину. "Аслан – очень хороший папа. И мы разводимся не потому, что что-то плохо между нами. Просто мы не можем видеться: локдауны, самолеты… Я так думаю, может, у Аслана там кто-то появился. А может, у меня что-то произойдет здесь, в Украине", – заявила артистка.

30 июля стало известно, что Билык и Ахмадов официально развелись. Дату развода певица не назвала.