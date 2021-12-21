  Каминская рассказала, сколько квартир смогла купить за 15 лет работы в группе "НеАнгелы"

Каминская: Когда кто-то тратил свои деньги, я тратила деньги своих мужчин Фото: babaslavka / Instagram

"Не могу сказать, что очень много зарабатываю с этих квартир, но они есть и это очень хорошо", – заявила артистка.

"Ты неплохо заработала в группе", – отметила ведущая программы Катя Осадчая.

"Ну когда кто-то тратил свои деньги, я тратила деньги своих мужчин", – призналась Каминская.

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Видео: Світське життя / YouTube