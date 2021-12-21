  Каминская рассказала, сколько квартир смогла купить за 15 лет работы в группе "НеАнгелы"

"Не могу сказать, что очень много зарабатываю с этих квартир, но они есть и это очень хорошо", – заявила артистка.
"Ты неплохо заработала в группе", – отметила ведущая программы Катя Осадчая.
"Ну когда кто-то тратил свои деньги, я тратила деньги своих мужчин", – призналась Каминская.
Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го по 2019-й. У пары есть двое детей: сын Леонард (2014) и дочь Лаура (2015).
Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.