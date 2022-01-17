"Если есть промежуток возле писи, значит, фигурка нормальная". Астафьева показала новые пляжные фото в бикини

Астафьева не афиширует страну, в которой проводит отпуск Фото: da_astafieva / Instagram

На первом фото певица позирует в поднятыми руками, отставив вперед ногу, а на втором изображена с расставленными ногами, сложив руки за голову.

"Лайфхак, как выглядеть не вызывающе в "леопарде". Во всем виноват фотограф Саша, которому 13 лет, и стая пенсионеров, которые советовали, как лучше встать", – написала она.

"Кстати, если есть промежуток возле писи, значит, фигурка нормальная. Так и есть", – написали фолловеры.

"Фигура, как гитара", – отреагировали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)







