"Если есть промежуток возле писи, значит, фигурка нормальная". Астафьева показала новые пляжные фото в бикини

На первом фото певица позирует в поднятыми руками, отставив вперед ногу, а на втором изображена с расставленными ногами, сложив руки за голову.
"Лайфхак, как выглядеть не вызывающе в "леопарде". Во всем виноват фотограф Саша, которому 13 лет, и стая пенсионеров, которые советовали, как лучше встать", – написала она.
"Кстати, если есть промежуток возле писи, значит, фигурка нормальная. Так и есть", – написали фолловеры.
"Фигура, как гитара", – отреагировали поклонники.
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Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.
В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.
В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.
В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.
В начале января 2022 года певица отправилась отдыхать за границу. Астафьева не афиширует стран, в которой проводит отпуск.