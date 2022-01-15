"Хочу – беременная". 36-летняя Астафьева показала округлившийся живот

На видео Астафьева сначала втянула живот, а затем его надула Фото: da_astafieva / Instagram

В кадре она сначала втянула живот, а затем его надула.

"Хочу – беременная, хочу – нет", – подписала Астафьева публикацию, добавив к ней три смеющихся до слез смайла.

Скриншот: da_astafieva / Instagram