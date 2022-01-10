"Невероятно красивая", "Начинаете бесить". 36-летняя Астафьева восхитила стройной фигурой

Астафьева: Самое неприятное, что можно спросить у человека, который на отдыхе: "Когда ты возвращаешься?" Фото: da_astafieva / Instagram

Артистка позирует на пирсе, встав на цыпочки.

"Самое неприятное, что можно спросить у человека, который на отдыхе: "Когда ты возвращаешься?" Если бы был этикет этого мероприятия, я бы всеми руками и ногами голосовала, чтобы обозначить этот пункт жирным шрифтом, – написала артистка. – Пожалуйста. Не торопите чужое счастье, ведь ждать иногда важнее, чем дождаться".

"Стройная, невероятно красивая", – восхитились подписчики.

"Хватит худеть!" – написали фолловеры.

"Это, извините, сейчас? Это, извините, после праздников? Вы начинаете немного бесить. Вот так появляются хейтеры", – отреагировали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)