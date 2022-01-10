"Невероятно красивая", "Начинаете бесить". 36-летняя Астафьева восхитила стройной фигурой

Артистка позирует на пирсе, встав на цыпочки.
"Самое неприятное, что можно спросить у человека, который на отдыхе: "Когда ты возвращаешься?" Если бы был этикет этого мероприятия, я бы всеми руками и ногами голосовала, чтобы обозначить этот пункт жирным шрифтом, – написала артистка. – Пожалуйста. Не торопите чужое счастье, ведь ждать иногда важнее, чем дождаться".
"Стройная, невероятно красивая", – восхитились подписчики.
"Хватит худеть!" – написали фолловеры.
"Это, извините, сейчас? Это, извините, после праздников? Вы начинаете немного бесить. Вот так появляются хейтеры", – отреагировали поклонники.
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Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.
В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.
В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.