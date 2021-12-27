"Не нужно дразнить", "Рыба моей мечты". Астафьева снялась в чулках и с удочкой в руке

На первом снимке 36-летняя певица позирует на пирсе возле водоема.
"Я иду", – подписала она публикацию.
"Рыба моей мечты", – прокомментировал beersmug.
"Не нужно дразнить, и так на рыбалку хочется с тобой", – написал antoxin11.
"Такая красивая! Тот случай, когда все натуральное!" – отреагировала abdalkina_natali.
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Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.
В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.
В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.