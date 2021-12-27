"Не нужно дразнить", "Рыба моей мечты". Астафьева снялась в чулках и с удочкой в руке

На первом снимке 36-летняя певица позирует на пирсе возле водоема.

"Я иду", – подписала она публикацию.

"Рыба моей мечты", – прокомментировал beersmug.

"Не нужно дразнить, и так на рыбалку хочется с тобой", – написал antoxin11.

"Такая красивая! Тот случай, когда все натуральное!" – отреагировала abdalkina_natali.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)