  "Проблемы сильнее, чем отношения". Астафьева назвала причину расставания с бизнесменом Кимом

"Для меня это поучительная и хорошая история, потому что это единственные отношения, после которых я осталась в хороших отношениях. Как выяснилось, мы больше друзья, чем люди, которые любят друг друга. Это любовь, но это другая любовь. Мы не совсем готовы к продолжению семейных отношений. К сожалению, иногда какие-то плохие события могут разрушить и чувства, и то, что строилось годами", – заявила певица.
На вопрос ведущий программы Кати Осадчей, закончился ли судебный процесс над Кимом, Астафьева ответила отрицательно.
"Суды не закончены. По моему мнению, мы исчерпали ресурс чувств, и борьбы, и всего, что должно было пойти на строительство семьи, и на все доброе и хорошее. Много было испытаний, много вмешательств чужих людей. Это очень сложно, когда проблемы сильнее, к сожалению, чем отношения", – призналась певица.
Астафьева отметила, что после разрыва переехала в свою квартиру.
"Мне очень хорошо сейчас самой. Я никогда не думала о себе так, как сейчас. Конечно, друзья всегда пытаются кого-то мне посватать: "Ой, а у нас такой кум одинокий". Но я сейчас хочу немного прийти в себя", – подытожила она.
О своем романе с Кимом Астафьева сообщила в 2016 году. Ким – сын бывшего гендиректора "Энергоатома" и Южно-Украинской АЭС Виссариона Кима. В августе 2017 года Артема Кима задержали по подозрению в хищении 27 млн грн. Ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
4 августа Соломенский райсуд Киева отправил Кима под круглосуточный домашний арест, 27 декабря 2017 года суд оставил это решение в силе (прокуроры требовали ареста на 60 суток с правом внесения залога в 27 млн грн), писало издание "Страна".
В феврале 2021 года певица в программе "Світське життя" на "1+1" рассказывала, что Ким на тот момент все еще находился под следствием.
26 октября 2021 года Астафьева заявила, что рассталась с бойфрендом.