  "Проблемы сильнее, чем отношения". Астафьева назвала причину расставания с бизнесменом Кимом

"Для меня это поучительная и хорошая история, потому что это единственные отношения, после которых я осталась в хороших отношениях. Как выяснилось, мы больше друзья, чем люди, которые любят друг друга. Это любовь, но это другая любовь. Мы не совсем готовы к продолжению семейных отношений. К сожалению, иногда какие-то плохие события могут разрушить и чувства, и то, что строилось годами", – заявила певица.

На вопрос ведущий программы Кати Осадчей, закончился ли судебный процесс над Кимом, Астафьева ответила отрицательно.

"Суды не закончены. По моему мнению, мы исчерпали ресурс чувств, и борьбы, и всего, что должно было пойти на строительство семьи, и на все доброе и хорошее. Много было испытаний, много вмешательств чужих людей. Это очень сложно, когда проблемы сильнее, к сожалению, чем отношения", – призналась певица.

Астафьева отметила, что после разрыва переехала в свою квартиру.

"Мне очень хорошо сейчас самой. Я никогда не думала о себе так, как сейчас. Конечно, друзья всегда пытаются кого-то мне посватать: "Ой, а у нас такой кум одинокий". Но я сейчас хочу немного прийти в себя", – подытожила она.

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Видео: Світське життя / YouTube



