"Бесстыжая девка", "Где трусики?" Астафьева засветила голый пах, грудь и живот

На заглавном портретном фото певица позирует в толстовке, на втором изображена в футболке и брюках на фоне стены, а на третьем запечатлена в кресле в распахнутом пальто и высоких сапогах с расставленными ногами. Во время съемки артистка была без трусов и бюстгальтера.

На других фото знаменитость демонстрировала еще несколько образов на фоне стены.

"Время сиять ярко", – написала она.

"Разве можно так в кресле соблазнять своим видом?" – отреагировали фолловеры.

"Людоньки! Ты посмотри на нее. Бесстыжая девка", – написали в шутку поклонники.

"Сколько поколений выросло на ее красоте! Сколько семей разрушено! Сколько юнцов самоутешено!" – прокомментировали подписчики.

"Где трусики?" – поинтересовались пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)