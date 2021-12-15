"Прекрасная халатность", "Дарья, как обычно, на 18+". Астафьева засветила сосок

Артистка позирует в кадре в надетом на голое тело халате с запахом, под тканью которого выделяется сосок. Волосы артистка спрятала под скрученное на голове в виде тюрбана белое полотенце.
"Настроение все время слезать, а меня чтобы обратно брали на ручки", – написала она.
"Как получается, что соски пробиваются сквозь любую ткань?" – написали поклонники.
"Прекрасная халатность", – оценили фото подписчики.
"Дарья, как обычно, на 18+", – прокомментировали снимки пользователи сети.
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Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.
В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.
В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.