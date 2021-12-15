"Прекрасная халатность", "Дарья, как обычно, на 18+". Астафьева засветила сосок

Астафьева: Настроение все время слезать, а меня чтобы обратно брали на ручки Фото: da_astafieva / Instagram

Артистка позирует в кадре в надетом на голое тело халате с запахом, под тканью которого выделяется сосок. Волосы артистка спрятала под скрученное на голове в виде тюрбана белое полотенце.

"Настроение все время слезать, а меня чтобы обратно брали на ручки", – написала она.

"Как получается, что соски пробиваются сквозь любую ткань?" – написали поклонники.

"Прекрасная халатность", – оценили фото подписчики.

"Дарья, как обычно, на 18+", – прокомментировали снимки пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)