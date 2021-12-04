"О, сиська выпала", "Так и по девочкам можно пойти". Астафьева полностью обнажила грудь

Образ певицы на снимках дополнили венок из красных роз и красные бусы.

"Пейте чай. И берегите друг друга. Особенно в такие деньки", – подписала она публикацию.

Пост 36-летней Астафьевой за первый час после публикации набрал около 17 тыс. лайков и больше 200 комментариев.

"Ну, так и по девочкам можно пойти. Как всегда невероятная! Очень нежно и сексуально", – прокомментировала kozub.viktoriia.

"Я бы с тобой попил чай, и не раз", – написал stanislavkriimov.

"О, сиська выпала!" – отметил chinchoi2.0.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)