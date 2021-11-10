"Ведьма. Не может человек быть красивым таким". Астафьева показала новую откровенную фотосессию

По словам 36-летней модели, она "получала удовольствие нон-стоп" от этого отдыха. "А это я умею и люблю", – уточнила Астафьева.
Ее пост набрал больше 12 тыс. лайков.
"Вы просто суперженщина: без комплексов, раскованная, невероятно красивая и позитивная!" – прокомментировал anatol2315.
"Девушка, на которую подписаны 45 мужчин из моего офиса (вчера была перекличка просто)", – призналась julia__shpak.
"Ведьма. Не может человек быть красивым таким", – резюмировал nikolai_b83.
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Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.
В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.
В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.