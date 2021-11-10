"Ведьма. Не может человек быть красивым таким". Астафьева показала новую откровенную фотосессию

"Суперженщина: без комплексов, раскованная, невероятно красивая и позитивная!" – написали Астафьевой в комментариях к фотосессии Фото: da_astafieva / Instagram

По словам 36-летней модели, она "получала удовольствие нон-стоп" от этого отдыха. "А это я умею и люблю", – уточнила Астафьева.

Ее пост набрал больше 12 тыс. лайков.

"Вы просто суперженщина: без комплексов, раскованная, невероятно красивая и позитивная!" – прокомментировал anatol2315.

"Девушка, на которую подписаны 45 мужчин из моего офиса (вчера была перекличка просто)", – призналась julia__shpak.

"Ведьма. Не может человек быть красивым таким", – резюмировал nikolai_b83.

View this post on Instagram A post shared by Даша Астафьева (@da_astafieva)