"Победить себя под силу тем, кто себя потерял". Астафьева совершила прыжок с парашютом с горы Бабадаг в Турции. Видео

"Не позволяй страхам забирать возможность стать лучше. Победить себя под силу тем, кто себя потерял. 3700 метров – запредельная была высота. А с неба виден пляж, размером с наперсток, и такие же проблемы и печали, когда смотришь оттуда на них. И, ножками коснувшись земли, побегу уже совсем другая я", – поделилась эмоциями артистка.

В комментариях она отметила, что прыгала с горы Бабадаг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)