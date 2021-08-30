"Победить себя под силу тем, кто себя потерял". Астафьева совершила прыжок с парашютом с горы Бабадаг в Турции. Видео

"Не позволяй страхам забирать возможность стать лучше. Победить себя под силу тем, кто себя потерял. 3700 метров – запредельная была высота. А с неба виден пляж, размером с наперсток, и такие же проблемы и печали, когда смотришь оттуда на них. И, ножками коснувшись земли, побегу уже совсем другая я", – поделилась эмоциями артистка.
В комментариях она отметила, что прыгала с горы Бабадаг.
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Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.
В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.