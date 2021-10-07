"Это очень сексуально", "Дашулик, хочу с тобой на рыбалку". Астафьева в чулках и боди облизала спиннинг

Астафьева: Утром, как и на рыбалке, главное, чтоб никто не п...здел Фото: da_astafieva / Instagram

Артистка позирует в кадре, принимая различные позы на берегу водоема.

На заглавном фото певица запечатлена с нижнего ракурса с широко расставленными ногами, а на портретном снимке облизывает спиннинг.

"Тсс. Утром, как и на рыбалке, главное, чтоб никто не п...здел", – подписала она снимки.

"Провокационно", – оценили фото певица подписчики.

"Дашулик, я тоже хочу с тобой на рыбалку", – отреагировали поклонники.

"Это просто очень красиво и очень сексуально", – прокомментировали снимки артистки фолловеры.

View this post on Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Накануне артистка показала, как проходили съемки.

View this post on Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)