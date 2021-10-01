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01 октября, 2021
 
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"Мегашикарная грудь". Астафьева снялась топлес

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Астафьева: Для ревности всегда или рано, или поздно
Астафьева: Для ревности всегда или рано, или поздно
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица Даша Астафьева 1 октября разместила в Instagram серию снимков, на которых запечатлена топлес.

Артистка позирует в кадре в черной блестящей юбке, прикрывая голую грудь руками.

ля ревности всегда или рано, или поздно. Ты, получается, или зря ревнуешь, или тебя уже заменили новым элементом", – написала она под фото.

"Мегашикарная грудь", – оценили снимки фолловеры.

"Сексапильная", – написали в комментариях подписчики.

"О, совсем другое дело. Голышом", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. После школы она переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным, который в 2007 году предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Астафьева является обладательницей титула Playmate of the Month американского юбилейного журнала Playboy.

Теги: Даша Астафьева, грудь
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