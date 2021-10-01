"Мегашикарная грудь". Астафьева снялась топлес

Астафьева: Для ревности всегда или рано, или поздно Фото: da_astafieva / Instagram

Артистка позирует в кадре в черной блестящей юбке, прикрывая голую грудь руками.

"Для ревности всегда или рано, или поздно. Ты, получается, или зря ревнуешь, или тебя уже заменили новым элементом", – написала она под фото.

"Мегашикарная грудь", – оценили снимки фолловеры.

"Сексапильная", – написали в комментариях подписчики.

"О, совсем другое дело. Голышом", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

View this post on Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)