  "Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах

Артистка во время съемки была в корсете, колготах в сетку и юбке с разрезом. Астафьева, позируя в кадре, подняла подол юбки, засветив черные трусы с высокими вырезами.
"Ждем Дашу Астафьеву на паркете. Хотели бы видеть ее в следующем сезоне", – подписал фото Горбунов.
"Писюху не обязательно было выставлять, противно", – отреагировали на фото подписчики Горбунова.
"Мне тоже неприятно, когда простите, женские органы видно", – прокомментировали публикацию пользователи сети.
"Из трусиков сейчас что-то выпадет", – предположили фолловеры ведущего.
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Астафьева стала участницей кастинга претендентов на следующий сезон танцевального шоу. В паре с хореографом Антоном Нестерко она исполнила пасадобль.
31 октября стало известно, что продюсеры "Танцев со звездами" изменили правила для участников нового сезона. Теперь их будут выбирать зрители шоу путем голосования. Первыми претендентами на участие стали главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" на канале СТБ Михаил Заливако и победительница этого сезона Анна Богдан. Также участие в кастинге претендентов взяла украинская актриса Анна Кошмал.