  "Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах

Астафьева приняла участие в кастинге претендентов на следующий сезон "Танцев со звездами" Фото: da_astafieva / Instagram

Артистка во время съемки была в корсете, колготах в сетку и юбке с разрезом. Астафьева, позируя в кадре, подняла подол юбки, засветив черные трусы с высокими вырезами.

"Ждем Дашу Астафьеву на паркете. Хотели бы видеть ее в следующем сезоне", – подписал фото Горбунов.

"Писюху не обязательно было выставлять, противно", – отреагировали на фото подписчики Горбунова.

"Мне тоже неприятно, когда простите, женские органы видно", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

"Из трусиков сейчас что-то выпадет", – предположили фолловеры ведущего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Астафьева стала участницей кастинга претендентов на следующий сезон танцевального шоу. В паре с хореографом Антоном Нестерко она исполнила пасадобль.

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