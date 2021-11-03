Звезда "Сватов" пройдет кастинг на участие в новом сезоне "Танцев со звездами". Ранее Кошмал говорила, что это шоу "странных интриг"

Артистка будет танцевать в паре с Александром Прохоровым.
"А мы продолжаем собирать кастинг на новый сезон. Голосуйте в комментариях, хотите ли видеть Анну в следующем сезоне! Ведь именно вы можете выбрать участников шестого сезона", – говорится в анонсе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
31 октября стало известно, что продюсеры "Танцев со звездами" изменили правила для участников нового сезона. Теперь их будут выбирать зрители шоу путем голосования. Первыми претендентами на участие стали главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" на канале СТБ Михаил Заливако и победительница этого сезона Анна Богдан.
Они исполнили вальс. По итогам их выступления зрители отдали 50% голосов за то, чтобы пара принимала участие в следующем сезоне шоу, а 50% были против. Окончательное решение продюсеров шоу ведущий не сообщил.
Летом 2021 года Кошмал, комментируя возможное участие в "Танцах со звездами", заявила, что умеет и любит танцевать, но этот проект не для нее. "Там больше странных интриг, чем самих танцев", – написала тогда актриса.
Кошмал начала сниматься в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты" на "1+1".