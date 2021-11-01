  Продюсеры "Танцев со звездами" объявили новые правила для участников следующего сезона

"Мы подумали, что нужно открыть кастинг. Это, кстати, впервые в мире в проекте "Танцы со звездами" – и это для того, чтобы вы посоветовали, кого хотите видеть на паркете. Кто те звезды, за которых вы будете болеть и голосовать?" – сказал Горбунов.

Первыми вероятными участниками следующего сезона стали главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" на канале СТБ Михаил Заливако и победительница этого сезона Анна Богдан. Они исполнили вальс.

По словам Горбунова, по итогам их выступления зрители отдали 50% голосов за то, чтобы пара принимала участие в следующем сезоне шоу, а 50% высказались против. Окончательное решение продюсеров шоу ведущий не сообщил.

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