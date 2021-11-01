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01 ноября, 2021
 
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Продюсеры "Танцев со звездами" объявили новые правила для участников следующего сезона

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Продюсеры "Танцев со звездами" предложили зрителям самим выбирать участников следующего сезона путем голосования
Продюсеры "Танцев со звездами" предложили зрителям самим выбирать участников следующего сезона путем голосования
Фото: Танці з зірками / Facebook

Ведущий шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Юрий Горбунов 31 октября во время девятого эфира заявил, что продюсеры проекта решили изменить правила для участников следующего сезона.

"Мы подумали, что нужно открыть кастинг. Это, кстати, впервые в мире в проекте "Танцы со звездами" – и это для того, чтобы вы посоветовали, кого хотите видеть на паркете. Кто те звезды, за которых вы будете болеть и голосовать?" – сказал Горбунов. 

Первыми вероятными участниками следующего сезона стали главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" на канале СТБ Михаил Заливако и победительница этого сезона Анна Богдан. Они исполнили вальс.

По словам Горбунова, по итогам их выступления зрители отдали 50% голосов за то, чтобы пара принимала участие в следующем сезоне шоу, а 50% высказались против. Окончательное решение продюсеров шоу ведущий не сообщил.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Новый сезон шоу "Танцы со звездами" начался 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта.

После девяти эфиров их осталось пять. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь

Шоу покинули фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсонкомик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, а также певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела. В седьмом эфире из проекта ушли сразу две пары – олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап и певица Джамала с танцором Антоном Нестерко. В предпоследнем эфире из проекта выбыли певица Евгения Власова и ее партнер Максим Леонов, а 31 октября – певец Melovin и его партнерша, танцовщица Елизавета Русина.

Теги: Юрий Горбунов, Танцы со звездами, Михаил Заливако, Анна Богдан
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