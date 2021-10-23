"Пока разденешь – перехочешь"."Холостяк" Заливако с возлюбленной удивили подписчиков нарядами в стиле XVIII века

"Это второй раз, когда я примеряю подобные наряды и оказываюсь где-то в другом столетии. Сто процентов, если бы была машина времени, думаю, воочию увидеть бал – это нечто", – написал Заливако.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Заливако (@kanyeeebear)

Подобное фото также опубликовала Богдан в Instagram Stories.

Фото: hannastorozhuk / Instagram



Фото: hannastorozhuk / Instagram



"Пока разденешь – и перехочешь", – пошутила в комментариях tetiana_rega.

"Супер образы. Вам очень идет. Вы такие классные", – отметила lizogubganna.