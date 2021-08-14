Бульвар Шоубиз
 
14 августа, 2021
 
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"Обсуждаем, будут ли у малышей кудряшки". Богдан заговорила о детях с героем "Холостяка 11"

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Богдан: Когда свадьба? Когда дети? Пока я отвечу так: всему свое время
Богдан: Когда свадьба? Когда дети? Пока я отвечу так: всему свое время
Фото: hannastorozhuk / Instagram

Победительница "Холостяка 11" Анна Богдан 13 августа опубликовала в Instagram фото с Греции и рассказала, думают ли они вместе с героем шоу Михаилом Заливако о детях.

"Когда свадьба? Когда дети? Пока я отвечу так: всему свое время. Отношения… да и в принципе жизнь имеют свои определенные этапы. И нам хочется ими сполна насладиться", – написала она.

Богдан подчеркнула, что у нее с Заливако вечный цветочно-букетный период с цветами, свиданиями и множеством романтических моментов.

"Мы, конечно же, мечтаем о детях, разговариваем и шутим, какими они будут… Больше всего обсуждаем вопрос, будут ли у малышей кудряшки. Но пока это все, что могу рассказать. И не из-за того, что не хочу. А просто чувствую, что так надо", – добавила она.

"Цыганка Сэра", – сравнила Богдан с героиней песни Валерия Меладзе подписчица julia_music_smm.

"Только невоспитанные люди задают такие вопросы. И люди без своей жизни", – отреагировала на пост ielyzaveta_tanchuk.

"Не советую делиться своими планами. Это только ваши планы... Не для посторонних людей", – подчеркнула valentinavalusa8882021.

Контекст:

Премьера первого выпуска 11-го сезона шоу "Холостяк" на СТБ состоялась 5 марта. Главным героем проекта стал харьковский предприниматель Михаил Заливако. В финале он отдал предпочтение Анне Богдан.

После проекта пара продолжила отношения, Заливако и Богдан стали жить вместе. В июне влюбленные отдыхали вместе в Турции.

Теги: дети, семья, Михаил Заливако, Анна Богдан
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