"Улыбка натянута, глаза печальные". В сети обсуждают постельное фото героя "Холостяка 11" Заливако и Богдан

Пара сделала несколько снимков на кровати. Заливако при этом сидел на краю, а Богдан дурачилась на заднем плане.

"А вы тоже любите подурачиться со своей второй половинкой? Кто из вас двоих более взбалмошный?", – подписала снимок Богдан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Богдан | Холостяк 11 * (@hannastorozhuk)

"Миша, моргни, если тебя заставляют", – прокомментировала пост belenkaya15.

"Такое впечатление исходя из всех фото и видео, что Мишу заставляют это все делать. Его улыбка натянута, глаза печальные. Аня его просто утомила", – считает tatida633.

"Миша замученный, жалеет уже что с тобой связался", – написала kristina.agabekian.