"Нет искры в глазах", "Беги от нее". В сети обсуждают романтичное фото героя "Холостяка 11" и его избранницы

Заливако предложил поучаствовать в розыгрыше призов от своей возлюбленной. Но подписчики бизнесмена больше интересовались отношениями пары.

"Нет искры в глазах. Жаль", – написала lerchikd.

"Глаза – зеркало души, они несчастливые у тебя рядом с ней. На фига ты мучаешь себя? Беги от нее! Найдешь своего чела", – пишет amarlavida45.

"Почему мне не нравится эта пара? Простите", – добавила ksysha_nazarenko.