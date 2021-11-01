  Горбунов: Melovin пережил предательство Гвоздевой. Он достойно ей ответил. Браво

Конфликт между Гвоздевой и Русиной начался 3 октября в пятом эфире шоу, когда Гвоздева была приглашена в качестве судьи. Оценивая выступление Melovin, она заявила, что именно Русина является слабым звеном в их с артистом паре. В ответ на это партнерша певца призналась, что мнение этого приглашенного судьи не является для нее авторитетным. Гвоздева отреагировала на реплику, посоветовав Русиной научиться танцевать.

Несмотря на это, 24 октября пара вышла на паркет вместе с Гвоздевой. Оценивая их выступление, судья шоу Екатерина Кухар заявила, что "ученица превзошла учителя". Критика судьи в адрес Гвоздевой вызвала у Русиной смех.

По итогам голосования Melovin и Русина прошли в следующий тур. После завершения восьмого эфира Гвоздева заявила, что во время репетиций певец был выпивший, но вскоре удалила этот пост, однако Melovin выложил его скриншот у себя в микроблоге и заявил, что если бы это было правдой, хореограф бы не стала удалять публикацию.

Горбунов, комментируя скандал, назвал Гвоздеву предательницей.

"У Melovin была непростая неделя. Он пережил предательство Илоны Гвоздевой. Их трио не дало нужного результата, боле того, Илона почему-то обвинила эту пару в неадекватности, а Melovin – горжусь его ответом – достойно ей ответил. Melovin, браво", – заявил ведущий перед выступлением пары на паркете.

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