  Горбунов: Melovin пережил предательство Гвоздевой. Он достойно ей ответил. Браво

Конфликт между Гвоздевой и Русиной начался 3 октября в пятом эфире шоу, когда Гвоздева была приглашена в качестве судьи. Оценивая выступление Melovin, она заявила, что именно Русина является слабым звеном в их с артистом паре. В ответ на это партнерша певца призналась, что мнение этого приглашенного судьи не является для нее авторитетным. Гвоздева отреагировала на реплику, посоветовав Русиной научиться танцевать.
Несмотря на это, 24 октября пара вышла на паркет вместе с Гвоздевой. Оценивая их выступление, судья шоу Екатерина Кухар заявила, что "ученица превзошла учителя". Критика судьи в адрес Гвоздевой вызвала у Русиной смех.
По итогам голосования Melovin и Русина прошли в следующий тур. После завершения восьмого эфира Гвоздева заявила, что во время репетиций певец был выпивший, но вскоре удалила этот пост, однако Melovin выложил его скриншот у себя в микроблоге и заявил, что если бы это было правдой, хореограф бы не стала удалять публикацию.
Горбунов, комментируя скандал, назвал Гвоздеву предательницей.
"У Melovin была непростая неделя. Он пережил предательство Илоны Гвоздевой. Их трио не дало нужного результата, боле того, Илона почему-то обвинила эту пару в неадекватности, а Melovin – горжусь его ответом – достойно ей ответил. Melovin, браво", – заявил ведущий перед выступлением пары на паркете.
31 октября Melovin и Русина покинули проект. Изначально в шоу принимало участие 14 пар, но после девяти эфиров их осталось пять. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
Ранее шоу покинули фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, а также певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела. На седьмом эфире из проекта ушли сразу две пары – олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап и певица Джамала с танцором Антоном Нестерко. На предпоследнем эфире из проекта выбыли певица Евгения Власова и ее партнер Максим Леонов.
Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.
Горбунов ведет шоу вместе с коллегой Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта является хореограф Елена Коляденко.