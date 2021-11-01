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01 ноября, 2021
 
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"Я в это не верю!" После "танца за жизнь" телешоу "Танцы со звездами" покинула девятая пара

 
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Певец Melovin и танцовщица Елизавета Русина продержались в "Танцах со звездами" девять эфиров
Певец Melovin и танцовщица Елизавета Русина продержались в "Танцах со звездами" девять эфиров 
Фото: melovin_official / Instagram

Вечером 31 октября в прямом эфире телеканала "1+1" прошел девятый выпуск развлекательного шоу "Танцы со звездами", после которого проект покинул певец Melovin и его партнерша – танцовщица Елизавета Русина.

По итогам эфира, после голосования судей и телезрителей в так называемой зоне риска, помимо Melovin и Русиной, оказались еще две пары – актер Константин Войтенко и танцовщица Роксолана Маланчук, солистка группы Kazka Александра Зарицкая и танцор Юрий Мешков.

Войтенко – Маланчук покинули "зону риска" сразу, поскольку получили больше зрительских голосов, чем другие кандидаты на вылет.

По условиям шоу, две пары, оставшиеся в "зоне риска" исполняют "танец жизни", после чего судьи проекта решают, кто продолжит участие в "Танцах со звездами". Американский танцовщик украинского происхождения Максим Чмерковский отдал свой голос за Зарицкую–Мешкова, балерина Катерина Кухар – за Melovin-Русину. Все рашил голос третьего судьи – хореографа Влада Ямы. Он оставил в проекте Зарицкую с партнером.

"Я в это не верю! Но… Тем человеком, которым я пришел в проект, что я мог, что я сделал на самом проекте, на сколько глов я себя перерос – не знаю, но я избавился от многих страхов тут. Я избавился от социофобии, раз. Я избавился от дрожи, когда ты понимаешь, что твоя партнерша очень волнуется. Но ты говоришь: "Ты ох…енная!" Запикать не удалось, и это мне очень нравится, потому что это шоу про честность, мотивацию и про то, кем можно стать после девятого эфира "Танцев со звездами"!" – заявил Melovin после оглашения результатов и поцеловал свою партнершу по паркету.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Изначально в шоу принимало участие 14 пар, но после девяти эфиров их осталось пять. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Ранее шоу покинули фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсонкомик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, а также певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела. На седьмом эфире из проекта ушли сразу две пары – олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап и певица Джамала с танцором Антоном Нестерко. На предпоследнем эфире из проекта выбыли певица Евгения Власова и ее партнер Максим Леонов.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта приглашена хореограф Елена Коляденко.

Теги: Юрий Мешков, 1+1, судьи, голосование, шоу, Максим Чмерковский, танцы, Влад Яма, певец, Танцы со звездами, Екатерина Кухар, Melovin, Kazka, Александра Зарицкая, танец
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