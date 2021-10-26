"Правду не удаляют". Melovin отреагировал на заявление Гвоздевой о том, что во время репетиции на "Танцах со звездами" он был выпивший

Во время восьмого эфира Melovin и Русина станцевали вместе с Гвоздевой Фото: tanci1plus1 / Instagram

"Последний раз окунаюсь в это говно. В понедельник и вторник моя невероятная звездная пара отдыхала, снимали TikTok и кривляния. В среду он был слегка выпивший. Пил в зале и ему было плохо, поэтому ушел с тренировки, а та все никак не могла настроиться на работу. В итоге, все, что поставила, им не подошло", – написала Гвоздева.

По словам хореографа, когда во время ее отсутствия танец ставил другой человек, паре это не помогло.

"Ничего не умея, шарились по залу. Мел ушел на концерт или куда там, Лиза – красить ногти, волосы, ведь образ важнее танца. Бесят уже их тупые высказывания. Вместо спасибо снова обосрали", – написала Гвоздева, реагируя таким образом на комментарий пары, который они дали ведущей бэкстейджа "Танцев со звездами" на "1+1" после окончания выступления.

Скриншот: melovin_official / Instagram

Melovin отреагировал на новое заявление танцовщицы, подчеркнув, что впоследствии она его удалила.

"Удаление не поможет. Меня з...ебало это двуличие. Я пытался сгладить все углы, но зря. Вы показали свое истинное лицо, пробив дно человечности. Не ожидал, уважаемый победитель", – написал он.

Артист добавил, что ему противно и мерзко.

"Правду не удаляют. Удаляют ложь", – заявил он на камеру.