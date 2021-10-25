"Она знала, куда идет". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева готова обнародовать свою правду о конфликте с партнершей Melovin

"Как же мне все это надоело. Сегодня я навсегда покончу с историей этой пары и с моим участием, просто уже сил нет читать этот бред. Вы узнаете мою правду", – написала Гвоздева, разместив часть комментариев хейтеров.

Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram

"Бедная Лиза, жертва обстоятельств? Народ, вы серьезно? Она знала, куда идет и, как профи, должна была понимать, как нужно х...рачить сутками, чтобы показать результат своей пары. Каким опытом нужно обладать, чтобы бороться за свою пару. Как реагировать на конструктивную критику, быть стрессоустойчивой и уметь работать в команде. Лучше всего сделать из себя жертву. Если попала в шоу, не жалуйся – иди и работай. Каждую неделю показывай свой результат и своей пары", – написала хореограф.