Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2021
 
Новости

"Она знала, куда идет". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева готова обнародовать свою правду о конфликте с партнершей Melovin

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гвоздева: Как же мне все это надоело
Гвоздева: Как же мне все это надоело
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Победительница шоу "Танцы со звездами" (2018), хореограф Илона Гвоздева 25 октября в Instagram Stories отреагировала на хейтерские комментарии после ее выступления на паркете в качестве приглашенной звезды вместе с парой украинского певца Melovin и его партнерши, танцовщицы Елизаветы Русиной.

"Как же мне все это надоело. Сегодня я навсегда покончу с историей этой пары и с моим участием, просто уже сил нет читать этот бред. Вы узнаете мою правду", – написала Гвоздева, разместив часть комментариев хейтеров.

Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram
Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram

"Бедная Лиза, жертва обстоятельств? Народ, вы серьезно? Она знала, куда идет и, как профи, должна была понимать, как нужно х...рачить сутками, чтобы показать результат своей пары. Каким опытом нужно обладать, чтобы бороться за свою пару. Как реагировать на конструктивную критику, быть стрессоустойчивой и уметь работать в команде. Лучше всего сделать из себя жертву. Если попала в шоу, не жалуйся – иди и работай. Каждую неделю показывай свой результат и своей пары", – написала хореограф.

Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram
Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным победила в проекте. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с украинским ведущим Владимиром Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года она заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте.

В новом сезоне шоу у Гвоздевой возник конфликт с Русиной – во время пятого эфира шоу она была приглашенным судьей на проекте и заявила, что именно Русина является слабым звеном в их с Melovin паре. В ответ на это партнерша артиста призналась, что мнение этой приглашенной судьи не является для нее авторитетным. Гвоздева отреагировала на реплику, посоветовав Русиной научиться танцевать.

24 октября пара вышла на паркет вместе с Гвоздевой. Оценивая их выступление, судья шоу Екатерина Кухар заявила, что "ученица превзошла учителя", и подарила Гвоздевой книгу о балете.

Теги: скандал, Танцы со звездами, Melovin, Илона Гвоздева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Гордон: Сегодня в Украине идет методичная, планомерная, системная борьба со свободой слова. Обращаюсь к власти: не трогайте журналистов!
  Гордон: Сегодня в Украине идет методичная, планомерная, системная борьба со свободой слова. Обращаюсь к власти: не трогайте журналистов!
Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Главное
Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Главное
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице Наталье Орейро
Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице Наталье Орейро
"Кураж нужен". Арсен Аваков показал, чем занимается на самоизоляции
"Кураж нужен". Арсен Аваков показал, чем занимается на самоизоляции
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его сосед Порошенко
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его сосед Порошенко
"Мы вышли, у Жени мужская слеза была". Ксения и Евгений Кошевые рассказали, будет ли у них сын
"Мы вышли, у Жени мужская слеза была". Ксения и Евгений Кошевые рассказали, будет ли у них сын
Избитый сотрудником УГО танцор Дорофеевой рассказал, когда вернется в профессию
Избитый сотрудником УГО танцор Дорофеевой рассказал, когда вернется в профессию
  "Спокойно могу смотреть в зеркало". Зарицкая призналась, на сколько похудела за два месяца в "Танцах со звездами"
  "Спокойно могу смотреть в зеркало". Зарицкая призналась, на сколько похудела за два месяца в "Танцах со звездами"
Джоли появилась на красной дорожке Римского кинофестиваля вместе с дочерьми Захарой и Шайло. Фото
Джоли появилась на красной дорожке Римского кинофестиваля вместе с дочерьми Захарой и Шайло. Фото
"Она знала, куда идет". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева готова обнародовать свою правду о конфликте с партнершей Melovin
"Она знала, куда идет". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева готова обнародовать свою правду о конфликте с партнершей Melovin
Бывшая замминистра юстиции Украины Бернацкая родила дочь
Бывшая замминистра юстиции Украины Бернацкая родила дочь
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
Райан Гослинг сыграет Кена в новом фильме о кукле Барби
Райан Гослинг сыграет Кена в новом фильме о кукле Барби
Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова станцевала перед камерой с голой грудью. Видео
Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова станцевала перед камерой с голой грудью. Видео
  "Даже мысли не было, что ты могла туда залезть". Данилко не узнал в участнице "Маски" маму Верки Сердючки. Видео
  "Даже мысли не было, что ты могла туда залезть". Данилко не узнал в участнице "Маски" маму Верки Сердючки. Видео
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Сказал, что развелся". Третья жена Павлика рассказала, уводила ли его из семьи
"Сказал, что развелся". Третья жена Павлика рассказала, уводила ли его из семьи
"Божественная", "Это кайф". Ефросинина снялась в прозрачном кардигане
"Божественная", "Это кайф". Ефросинина снялась в прозрачном кардигане
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS