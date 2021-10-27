  "Потому что это было бы интересно". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" Шоптенко назвала тройку вероятных финалистов

Шоптенко: Мне кажется, что в финале 100 процентов будет спортсменка Фото: alena_shoptenko / Instagram

"Я не могу говорить об этом, я с этими людьми вижусь каждый день, переживаю все танцы, – подчеркнула она, а после добавила. – Мне кажется, что в финале 100% будет спортсменка, потому что на самом деле это было бы интересно, актер и кто-то из шоу-бизнеса", – завила она.

Шоптенко не назвала фамилии звездных претендентов на победу, но после восьми эфиров этого шоу в нем остались саблистка Ольга Харлан, певец Дмитрий Каднай, актеры Константин Войтенко и Артур Логай, певец Melovin, а также певица Александра Зарицкая.

При этом Каднай не принимал участие в последнем эфире по состоянию здоровья – он заразился коронавирусом.

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube







