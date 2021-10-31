"Идиллия", "Невероятно милые". Горбунов растрогал подписчиков семейным фото

На снимке Горбунов изображен вместе с сыновьями Иваном и Данилой. Иван кормит своего двухмесячного брата из бутылочки.

"Папа аж глаза закрыл от радости. Мое воскресенье перед выходом из дома на "Танцы!" – подписал телеведущий фото.

"Какая идиллия, супер. Пусть здоровенькими будут все детки", – отметила nataliianataliia1817.

"Какие невероятно милые", – добавила brusova.k.

Контекст:

Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. В 2017 году он женился на телеведущей Кате Осадчей и в том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.