Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2021
 
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"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома

Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году, у пары двое общих сыновей
Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году, у пары двое общих сыновей
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский телеведущий Юрий Горбунов вечером 22 октября выложил в Instagram фотографии с показа коллекции одежды "зима–осень 2022", разработанной его супругой, телеведущей Катей Осадчей совместно с дизайнером Андре Таном.

"Моя Катя большая молодец! Сегодня прошла презентация новой коллекции коллаборации Андре Тан и Катя Осадчая. Катя, такие штуки вдохновляют! А я с удовольствием поддерживаю эти творческие замыслы! Первая коллекция была супер-успешной! Надеемся, вторая будет еще круче! Так держать!" – подписал фото Горбунов.

Его пост за пару часов набрал почти 9 тыс. лайков.

"Какие вы стильные. Катерина огромная молодец, восхищаюсь", – прокомментировала alen_4ik_.

"Вы шикарны", – считает elenagovaleshko.

Контекст:

Весной 2021 года Осадчая и Андре Тан выпустили первую совместную коллекцию женской летней одежды. 18 октября телеведущая и дизайнер анонсировали выход новой коллекции.

Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Теги: мода, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Андре Тан, телеведущий, дизайнер, презентация, одежда
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