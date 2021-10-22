"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома

"Моя Катя большая молодец! Сегодня прошла презентация новой коллекции коллаборации Андре Тан и Катя Осадчая. Катя, такие штуки вдохновляют! А я с удовольствием поддерживаю эти творческие замыслы! Первая коллекция была супер-успешной! Надеемся, вторая будет еще круче! Так держать!" – подписал фото Горбунов.
Его пост за пару часов набрал почти 9 тыс. лайков.
"Какие вы стильные. Катерина огромная молодец, восхищаюсь", – прокомментировала alen_4ik_.
"Вы шикарны", – считает elenagovaleshko.
View this post on Instagram
Весной 2021 года Осадчая и Андре Тан выпустили первую совместную коллекцию женской летней одежды. 18 октября телеведущая и дизайнер анонсировали выход новой коллекции.
Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.
Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.