"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома

Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году, у пары двое общих сыновей Фото: gorbunovyuriy / Instagram

"Моя Катя большая молодец! Сегодня прошла презентация новой коллекции коллаборации Андре Тан и Катя Осадчая. Катя, такие штуки вдохновляют! А я с удовольствием поддерживаю эти творческие замыслы! Первая коллекция была супер-успешной! Надеемся, вторая будет еще круче! Так держать!" – подписал фото Горбунов.

Его пост за пару часов набрал почти 9 тыс. лайков.

"Какие вы стильные. Катерина огромная молодец, восхищаюсь", – прокомментировала alen_4ik_.

"Вы шикарны", – считает elenagovaleshko.