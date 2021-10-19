"Малыш чудесный", "Нежность". Осадчая позировала на море с двухмесячным сыном на руках

На заглавном фото Осадчая позирует в кадре в длинном платье свободного кроя, прижимая ребенка к груди. На других фото вместе с ними запечатлен муж Осадчей, ведущий Юрий Горбунов.
"Даниилу сегодня два месяца. Так быстро летит время, а этого нежного возраста так мало, что хочется снимать каждое мгновение", – подписала фото Осадчая.
Она также поблагодарила Горбунова за любовь.
"Спасибо, что твоей любви хватает теперь на всех троих", – написала она.
"Хорошие родители, и малыш чудесный", – оценили новые фото Осадчей ее фолловеры.
"Нежность", – прокомментировали публикацию поклонники ведущей.
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Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".
Ведущая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).