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19 октября, 2021
 
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"Малыш чудесный", "Нежность". Осадчая позировала на море с двухмесячным сыном на руках

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Осадчая мать троих сыновей
Осадчая – мать троих сыновей
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 19 октября разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена на морском побережье с младшим сыном, двухмесячным Даниилом.

На заглавном фото Осадчая позирует в кадре в длинном платье свободного кроя, прижимая ребенка к груди. На других фото вместе с ними запечатлен муж Осадчей, ведущий Юрий Горбунов.

"Даниилу сегодня два месяца. Так быстро летит время, а этого нежного возраста так мало, что хочется снимать каждое мгновение", – подписала фото Осадчая.

Она также поблагодарила Горбунова за любовь.

"Спасибо, что твоей любви хватает теперь на всех троих", – написала она.

"Хорошие родители, и малыш чудесный", – оценили новые фото Осадчей ее фолловеры.

"Нежность", – прокомментировали публикацию поклонники ведущей.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".

Ведущая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов, семья, отдых
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