"Малыш чудесный", "Нежность". Осадчая позировала на море с двухмесячным сыном на руках

На заглавном фото Осадчая позирует в кадре в длинном платье свободного кроя, прижимая ребенка к груди. На других фото вместе с ними запечатлен муж Осадчей, ведущий Юрий Горбунов.

"Даниилу сегодня два месяца. Так быстро летит время, а этого нежного возраста так мало, что хочется снимать каждое мгновение", – подписала фото Осадчая.

Она также поблагодарила Горбунова за любовь.

"Спасибо, что твоей любви хватает теперь на всех троих", – написала она.

"Хорошие родители, и малыш чудесный", – оценили новые фото Осадчей ее фолловеры.

"Нежность", – прокомментировали публикацию поклонники ведущей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)