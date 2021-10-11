"Очень гармонично". Осадчая в берете и спортивном костюме снялась на берегу реки

Образ ведущей дополнили песочного цвета жакет и берет.

"Прекрасная осень, когда еще солнечно, но уже прохладно, когда листья невероятных цветов и хочется сфотографировать каждый", – подписала фото ведущая.

"Очень гармонично выглядите", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).