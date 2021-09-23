"Я бы хотел, чтобы он вернулся". Горбунов рассказал, кем будет работать старший сын Осадчей после окончания американского университета

"Я бы хотел, чтобы он вернулся на Родину. Когда люди получают образование за границей, надо, чтобы они возвращались домой и строили государство", – добавил Горбунов.

Контекст:

Илья (2002) – первенец Осадчей. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В этом году Илья окончил школу. 30 августа Осадчая сообщила, что он будет учиться в Мэрилендском университете (США).

В 2017 году ведущая вышла замуж за Горбунова. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Они назвали его Даниилом.