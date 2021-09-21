Осадчая без макияжа показала домашнее селфи с Горбуновым

Супруги позируют в кадре в белых футболках, при этом Осадчая положила голову на плечо мужу и обняла его за плечи. Она во время съемки была без макияжа.

"Дома", – подписала она снимок.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.